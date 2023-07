Incensurato rapina un supermercato a Pozzuoli, arrestato dopo 3 giorni: è caccia al complice

PUBBLICITÀ

I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di un 18enne incensurato di Quarto.

Il giovane è gravemente indiziato di concorso in una rapina aggravata, commessa lo scorso 8 luglio in un supermercato in Via Campana, nel comune di Pozzuoli. Il giovane era alla guida dello scooter che portava come passeggero l’uomo che, armato di pistola e casco calzato, avrebbe imposto alle dipendenti di consegnare l’incasso.

I militari, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle dichiarazioni dei testimoni, hanno ricostruito percorso e identità del complice. In casa rinvenuti gli indumenti utilizzati durante la rapina.

E’ ora in carcere, in attesa dell’udienza di convalida. È ancora caccia all’uomo che ha materialmente rapinato il supermercato.