Interrotta la trasmissione ‘Emigratis’, flop di Pio e Amedeo: la tv trash non piace più

Considerando gli ultimi aggiornamenti rating ( rapporto percentuale tra il numero di spettatori medio registrato da un programma) si è riscontrato un forte dislivello tra il valore degli audience dell’ultima puntata di ‘Emigratis’ programma ideato e condotto dai comici Pio e Amedeo e quello dell’episodio ‘Tocco d’artista’ della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri.

‘Emigratis’ chiude alla quarta puntata, Pio e Amedeo scavalcati da Camilleri

Il programma televisivo Emigratis, realizzato dal duo comico costituito dai comici Pio e Amedeo, ha riscontrato vita breve. Questo infatti chiude in anticipo soltanto dopo la quarta puntata. Il duro verdetto, che ha sancito l’interruzione del programma in prima serata, ha declamato il 18,79% di share, contro il 13,11% riscosso da ‘Emigratis’, la superiorità delle repliche de ‘Il Commissario Montalbano’. L’episodio tratto dal romanzo di Andrea Camilleri ha presentato un pubblico di 3 milioni 449 mila telespettatori. Un numero in netto contrasto con quello del programma comico seguito da 1 milione 691 mila persone. L’andamento durante le varie serate si è sempre concentrato su questi valori, così in seguito al confronto di quest’ultime, la puntata finale della stagione è andata in onda mercoledì 19 ottobre.

Pio e Amedeo e la possibilità del ritorno in onda con ‘Felicissima sera’

Secondo i calcoli dello scorso anno ‘Felicissima sera’, ha riscontrato un grande successo, di conseguenza Mediaset sta considerando una possibile operazione di reinsediamento del programma TV. Si crede probabile che la trasmissione possa ritornare dal 2023, questa potrebbe essere l’occasione giusta per i due comici (Pio e Amedeo) al fine di dimostrare le loro capacità di intrattenimento.

Di cosa parla il programma comico di Pio e Amedeo

Il programma televisivo ‘Emigratis’ condotto da Pio e Amedeo racconta, mediante la figura del narratore Francesco Pannofino, le picaresche avventure dei due comici. Questi sono continuamente in viaggio e durante le loro vacanze conseguono i comportamenti più divertenti e disparati. Peculiarità del programma è l’approccio parodico che i due viaggiatori esibiscono nei confronti dei VIP che incontrano durante le loro comiche spedizioni.