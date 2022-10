Vendere l’oro di famiglia: in città le valutazioni più alte

L’oro è un’importante riserva di valore e uno fra i metalli più preziosi che si possa avere. Una risorsa importante, specialmente in tempi di crisi e alta inflazione. Non a caso, è tradizione regalarlo a battesimi, compleanni, comunioni e matrimoni per fare in modo (anche) che il festeggiato possa disporre di un piccolo tesoro in caso di necessità.

Meglio vendere l’oro di famiglia in città

La vendita dell’oro di famiglia o quello personale è un’operazione semplice. Ma cosa bisogna sapere prima di compiere questo passo, in modo da non incorrere in fregature e valorizzare il più possibile il proprio tesoretto? In pochi sanno che le grandi città possono essere un’ottima fonte di guadagno.

In città, i compro oro abbondano e questo mercato può essere una vera e propria giungla specialmente in una metropoli dove è difficile orientarsi fra le varie opzioni a disposizione. Perché va le la pena girare le strade di una grande città alla ricerca di un compratore d’oro onesto e affidabile?

Il vantaggio sostanziale del vendere l’oro usato in città sta nel fatto che, a parità di quotazione, è possibile ottenere valutazioni più alte. Com’è possibile?

Gli acquirenti d’oro presenti nei grandi centri, nella maggior parte dei casi, garantiscono valutazioni più elevate e concedono minori commissioni perché hanno il vantaggio di far leva sull’elevato numero di clienti e su commissioni ridotte per le compravendite di grossi quantitativi. Ecco perché potrebbe essere vantaggioso persino prendere il treno da Campania, Umbria, Marche e Toscana per vendere l’oro di famiglia, per esempio, a Roma.

Come funziona la quotazione dell’oro a Roma

Prima di prendere il primo treno per Roma con il proprio “tesoretto” fra le mani, è bene conoscere la quotazione oro in tempo reale. Come fare? La soluzione più semplice è quella di andare su Google e digitare “quotazione oro oggi”. Una prima indicazione utile, ma che tuttavia non risolve il problema del trovare un compro oro a Roma affidabile che garantisca una valutazione prossima al reale valore del prezioso metallo.

Quotazione vs valutazione dell’oro

Google ha tutte le risposte ma è meglio farsi guidare se non si hanno competenze specifiche e le giuste indicazioni su dove vendere oro usato. Valerio Saltari, proprietario di Orolive, uno fra i più famosi compro oro di Roma, offre, come molti, la possibilità di controllare in diretta le quotazioni dell’oro attraverso uno schermo all’interno del negozio, ma ha anche sviluppato l’app Orolive (per tutti i dispositivi mobile) che permette questo check in qualsiasi luogo e orario. Ma anche: telefonando ad Orolive sarà possibile ricevere subito indicazioni ben precise sulle quotazioni dell’oro.

Prima di vendere oro, è opportuno avere le idee chiare riguardo la distinzione fra la quotazione e la valutazione dell’usato. A stabilire la quotazione dell’oro sono i mercati con riferimento all’oro 24 carati. Londra è la borsa di riferimento: la quotazione attuale viene fissata e comunicata due volte al giorno, in modo che la restante parte del mondo possa impiegarla come chiara indicazione per l’acquisto e la vendita dell’oro. Ad eseguire la valutazione, invece, è il negozio compro oro che di fatto va ad acquistarlo dal privato cittadino. In questo caso, le variabili da prendere in considerazione sono il peso e le condizioni del metallo e l’effettiva percentuale d’oro presente negli oggetti di compravendita, ma anche molte altre. Come evitare le truffe dei compro oro

A causa della crisi economica e l’aumento dell’inflazione, negli ultimi anni i negozi di compro oro sono aumentati di numero. La scelta è ampia, così come i rischi da fronteggiare quando si esegue una compravendita di oro.

La prima cosa da fare per vendere il proprio oro usato in totale sicurezza, è contattare il compro oro prima di mettersi in viaggio. Prima di andare in un negozio di compro oro, sarà poi sufficiente pesare l’oro in casa con una semplice bilancia da cucina per avere una prima indicazione sui grammi in proprio possesso. Una volta ottenuto il peso approssimativo, è fondamentale scegliere solo acquirenti d’oro autorizzati. Scelto il negozio dove si desidera vendere l’oro usato, al momento della pesatura ufficiale è fondamentale che il display sia ben visibile e sincerarsi che il bilancino non presenti manomissioni, controllando che il sigillo ministeriale sia intatto.

Saputa la valutazione oro, bisogna assicurarsi che la compravendita avvenga nel rispetto della legge. Oggi la compravendita d’oro non può essere eseguita senza la presentazione di un documento di identità, dato che la legge Antiriciclaggio vincola il compro oro alla registrazione dei dati di qualsiasi venditore. Inoltre, l’oro deve essere registrato su una scheda numerata ad hoc. Su quest’ultima vanno indicati i dati del cliente, il prezzo effettivo di valutazione, lo strumento di pagamento, la quotazione dell’oro al momento della compravendita, 2 foto digitali degli oggetti venduti e la relativa descrizione. Infine, bisogna sapere che per cifre pari o superiori a 499€, il compro oro non ha la possibilità di pagare in contanti: la legge prevede solo strumenti di pagamento tracciabili.