Fiaccolata a Napoli per il piccolo Christian, palloncini bianchi e lacrime per il bimbo di 3 anni

Una fiaccolata tra le strade di Cavalleggeri per ricordare il piccolo Christian, il bambino di tre anni e mezzo investito e ucciso in via Ronchi dei Legionari lo scorso sabato. Sono oltre 500 le persone che sono scese in strada nel Rione: tutte con lo scopo di ricordare il piccolo e supportare la famiglia in questo doloroso momento.

Fissati intanto anche i funerali, che si terranno nella giornata di domani, mercoledì 29 giugno alle ore 10. Le esequie si svolgeranno presso la chiesa San Ciro, che si trova proprio nel rione. A riportare la notizia è Fanpage.

La tragedia sabato mattina

Il piccolo si chiamava Christian Carezza. L’investitore, secondo quanto riportato da Fanpage.it, sarebbe stato aggredito dalla folla e solo l’intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse. Appena resosi conto dell’impatto, l’autista è sceso per prestare soccorso al piccolo che, nonostante la corsa in ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta. Il giovane alla guida è stato accompagnato all’ospedale Cardarelli per le ferite riportate. La sua posizione resta al vaglio degli inquirenti.