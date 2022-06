Bruno morto da vero eroe, salva bimbo che stava annegando e viene stroncato da un malore

Ha salvato un bambino che stava rischiando di annegare in mare, poi ha avuto un malore ed è morto. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 giugno, sulla spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina, nel Ravennate. L’uomo che ha perso la vita, Bruno Padovani, aveva 82 anni ed era un turista residente a Nogara, nel Veronese.

Dopo le 18.30 sulla spiaggia è arrivata una comitiva di persone di origine magrebina. Quattro bambini tra gli 8 e i 10 anni – tre femmine e un maschio – si sono subito tuffati in mare, nonostante le onde, il vento e la bandiera rossa. In quel momento non era più presente il servizio di salvataggio, che aveva finito il turno alle 18.30. I ragazzini sono andati subito in affanno e stavano rischiando di annegare. Diverse persone, tra cui l’82enne, sono subito intervenute per aiutarli e sono riuscite a portarli in salvo. Dopo aver soccorso uno dei bambini, il turista è morto sulla spiaggia. Anche un altro turista di origine bergamasca che era intervenuto per i soccorsi ha avuto un malore, poi si è ripreso.