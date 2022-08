Camorra di Pianura, cade l’accusa di associazione per il tesoriere

Un altro colpo inferto all’inchiesta sui clan della mala di Pianura, i Carillo-Perfetto e i Calone-Esposito-Marsicano. Come nel precedente caso di Pasquale D’Anna è stato il tribunale del Riesame di Napoli a mettere tutto in discussione. Ieri i giudici della libertà, confermando comunque l’accusa di spaccio, hanno fatto cadere l’imputazione di associazione camorristica per Francesco Divano, difeso dall’avvocato Mauro Zollo.

Lo stesso legale ha incassato un altro significativo risultato per un altro suo assistito, Emiddio Di Matteo per il quale il Riesame ha riqualificato l’accusa di riciclaggio in quella più mite di favoreggiamento. In sintesi Di Matteo avrebbe custodito 30mila euro per conto del reggente del gruppo di via Comunale Napoli Carlo Esposito, ma senza avere l’obiettivo di investire quei soldi per attività di riciclaggio, soldi che, secondo la Procura derivavano dai proventi dei traffici di droga della zona