“Picchiata perché ho chiesto di essere pagata”, la denuncia della giovane lavoratrice [VIDEO]

Minacce, bestemmie, calci e schiaffi per aver chiesto di esser pagata per il proprio lavoro. Il tutto in diretta social. Il video lo ha pubblicato la stessa protagonista, una ragazza di 25 anni di origine nigeriana, vittima di un’aggressione da parte del suo ex datore di lavoro: il titolare del ristorante lido Mare nostrum a Soverato, in provincia di Catanzaro.

Chiede di essere pagata per il lavoro svolto, ma il titolare l’aggredisce fisicamente e verbalmente

La ragazza, arrivata in Italia 5 anni fa e madre di una bambina di 4 anni, aveva trovato lavoro come lavapiatti. Dopo una settimana però ha deciso di lasciare l’impiego, a causa delle vessazioni e dei turni massacranti. Ben oltre quello dichiarato sul contratto (come spesso accade nel lavoro stagionale del turismo). Ma quando è andata a chiedere di essere pagata per tutte le ore effettivamente fatte, il datore di lavoro prima ha cercato di cacciarla, negandole i soldi che le spettavano e minacciando di chiamare i Carabinieri e gli avvocati. Poi è passato alla violenza fisica, prendendola a schiaffi e spintoni. Finché, resosi conto che la giovane era in diretta su instagram, ha iniziato a dare calci per rompere il cellulare con il quale stava trasmettendo.

La donna ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, avendo a sostegno del suo racconto il video dell’accaduto

La donna ha raccontato tutto ai Carabinieri che hanno avviato accertamenti e, anche grazie al sostegno di Potere al popolo, ha deciso di rendere pubblica la videodenuncia. Successivamente anche il gestore dell’esercizio si è recato dai carabinieri per fornire la propria versione dei fatti.