Rivoluzione al Tg1, dopo 30 anni Francesco Giorgino lascia la conduzione

Francesco Giorgino lascia il Tg di Rai1 dopo 30 anni. Dopo lunghi anni di militanza (circa 30) tra le fila del Tg1, nel prestigioso appuntamento delle 20, Francesco Giorgino ha deciso di abbandonarne la conduzione. Ciò non significa che lascerà la Rai. La decisione della nuova postazione dello storico giornalista, è stata comunicata con una nota dal Comitato di Redazione del telegiornale della prima rete pubblica nazionale.

Un cambiamento avvenuto non solo per Francesco

Ma il cambiamento non è avvenuto solo per Francesco infatti molti altri colleghi e colleghe del giornalista sono stati spostati di ruolo o di orario. La riorganizzazione da parte del nuovo direttore Monica Maggioni è partita già più di un mese fa.

Maggioni aveva comunicato che sarebbe stata Giorgia Cardinaletti a condurre il Tg1 delle 20; di seguito tutti quelli che in precedenza conducevano in questa fascia orario sarebbero stati spostati all’edizione delle 6.30.

Ma in tempi precedenti, già sospetti, Francesco aveva presentato un certificato medico che attestava l’impossibilità del giornalista di coprire quella determinata fascia oraria. Dunque l’incompatibilità della richiesta con il suo stato di salute.

La decisione di Francesco di lasciare la conduzione del Tg1

Dopo alcune schermaglie avvenute, probabilmente, all’interno della redazione del Tg1 ecco che arriva la decisione finale del direttore. Francesco Giorgino viene sollevato dalla conduzione dell’edizione più prestigiosa del Tg1 per essere spostato all’edizione delle 13. A seguito di queste decisioni e di un periodo di stallo, Francesco prende la sua decisione. Arriva, così, la domanda delle sue dimissioni nella conduzione del Tg di Rai1. Ma Francesco non lascerà la Rai.

La comunicazione del Cdr.

Come si legge nella comunicazione del Cdr: “care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vice direttore Francesco Giorgino andrà alla direzione editoriale per l’offerta formativa”. Infine la nota del comitato conclude così: “al collega che lascia la nostra testata dopo circa trenta anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.

La notizia dello spostamento di Francesco però non avviene come un fulmine a ciel sereno, infatti già durante la presentazione dei palinsesti circolavano voci riguardo lo spostamento del giornalista. Però lo spostamento di Francesco potrebbe non essere l’unico. Si aspettano nei prossimi giorni ancora nuove notizie.