Funerali di Stato, dalla Campania parlamentari e consiglieri comunali per l’addio a Berlusconi

PUBBLICITÀ

Era molto legato alla città Silvio Berlusconi, a livello personale e istituzionale, e infatti in tanti a Napoli lo ricordano in queste ore con affetto. In una città che da 30 anni e più ha sempre eletto sindaci di sinistra e centrosinistra Berlusconi era probabilmente riuscito a ritagliarsi un posto nel cuore di molti napoletani.

Oggi il sindaco Gaetano Manfredi lo ricorda così. “È una perdita grande, una personalità che ha influenzato in maniera significativa la politica italiana degli ultimi 30 anni“. Manfredi sottolinea come Berlusconi fosse “molto legato anche alla città di Napoli e io avevo un ottimo rapporto personale con lui. È una grande perdita per l’Italia. Alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia va la vicinanza mia personale e di tutta la città“.

PUBBLICITÀ

Sulle discussioni e sull’opportunità o meno di decretare il lutto nazionale per la morte di Berlusconi, Manfredi non si sfila e dà la sua versione. “Berlusconi – dice – è stato tre volte presidente del Consiglio, credo che sia normale. Penso che ci sia anche una norma in quella direzione per cui chi è stato a capo di un organo costituzionale abbia i funerali di Stato e ci sia anche il lutto nazionale”. Al di là dei formalismi Manfredi spiega: “Poi c’è il tempo della storia e dei giudizi politici, che sono anche giusti, su quello che è stato l’operato di Berlusconi”.

Funerali di Stato blindati per Berlusconi al Duomo

Funerali blindati, per motivi di ordine pubblico, che hanno scoraggiato molti militanti al viaggio. Poiché si tratta di funerali di Stato, infatti, si entra solo su accredito che, in queste ore, stanno formalizzando gli uffici del Parlamento. In Duomo, ovviamente, ci saranno i parlamentati eletti in Campania.

Dalla Campania, invece, i parlamentari azzurri Francesco Silvestro, Francesco Maria Rubano e Annarita Patriarca oltre che Antonio Martusciello, non solo ex parlamentare ma soprattutto primo coordinatore campano (per ben 15 anni) e tra i venti fondatori del partito nel 1993. E ancora i due consiglieri comunali Fi Iris Savastano e Salvatore Guangi delegati dal sindaco Manfredi a rappresentare la città di Napoli alle esequie dell’ex premier.

Palazzo Santa Lucia invece sarà rappresentato dal suo massimo vertice: per Milano parte infatti il governatore Vincenzo De Luca. Un omaggio non scontato ma che l’ex sindaco di Salerno ha sentito di tributare con la sua presenza. “Al di là delle distinzioni politiche, dei motivi di battaglia politica, parliamo di una personalità che ha avuto ruoli preminenti nel governo dell’Italia“, ha riconosciuto l’altro giorno non appena appresa la notizia. Non potrà invece esserci come avrebbe voluto l’ex ministro Clemente Mastella a causa di un ricovero in ospedale per alcuni accertamenti non rinviabili.