“Berlusconi è morto. Ma non sono sempre i migliori che se ne vanno?”, bufera sulla vignetta di Vauro

Dai primi anni del Duemila collabora con la trasmissione televisiva di informazione Annozero, condotta da Michele Santoro, presso cui condivide una sequenza di vignette disegnate nel corso della puntata. Dal 2011 entra anche nel cast del programma Servizio Pubblico su La7. All’interno della trasmissione L’aria che tira Vauro cura una rubrica a suo nome.

Alcune delle sue vignette satiriche hanno sollevato delle polemiche e delle querele. Nel 1997 il tribunale di Roma lo condanna per vilipendio alla religione cattolica per una sua vignetta ritenuta offensiva. Viene sospeso nel 2009 per una puntata dal programma Annozero per una sua vignetta in merito al terremoto dell’Aquila. Nel 2022 una sua vignetta rappresentante il presidente russo Putin e il leader ucraino Zelensky viene ritenuta dagli esponenti della comunità ebraica vergognosa per la rappresentazione del leader ucraino con il naso adunco, nello stile della Difesa della razza.

Vauro Senesi: la vita privata

Vive nella capitale italiana, Roma. Vauro è stato sposato due volte, la prima con Mirella, da cui è nata la figlia Fiaba. Dal secondo matrimonio, con Vianela, è nato invece Rosso. Non si hanno notizie certe in merito a successive compagne, così come rimane ignoto l’ammontare del suo patrimonio.