Trucidato e poi dato alle fiamme, il retroscena sul cadavere ritrovato a Pianura: aveva 3 fori di proiettili

Potrebbe essere stato ucciso altrove e poi portato nel campo di Pianura, alla periferia di Napoli, l’uomo trovato a seguito di un incendio di sterpaglie.

La vittima non è stata ancora identificata ma gli uomini della polizia scientifica della Questura di Napoli hanno riscontrato sul cadavere tre fori da proiettili.

Le indagini vanno avanti senza escludere alcuna pista.

I poliziotti stanno cercando di fissare l’orario in cui è divampato l’incendio anche per cercare di stabilire quante e quali auto siano transitate in zona. La Procura della Repubblica di Napoli, intanto, ha disposto il sequestro della salma per i successivi esami medico legali, per stabilire con certezza l’ora e la causa del decesso. Al momento non ci sarebbero segnalazioni di persone scomparse.

