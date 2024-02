Geolier incontrerà gli studenti della Federico II, il rettore: “Racconterà la sua storia, è un esempio per tutti”

PUBBLICITÀ

E’ “Geolier-mania” dopo il Festival di Sanremo. Il rapper napoletano, che nel corso della sua lunga settimana ligure ha ottenuto un grosso successo tra il pubblico, si trova nel pieno degli eventi cui è stato invitato dal suo rientro a Napoli nella serata di domenica 11 febbraio.

Tra il “caso stampa” e il suo brano “I p me, tu p te” che ha sin da subito scalato le classifiche anche oltre Europa, tutti ma proprio tutti stanno impazzendo per il rapper di Secondigliano.

Geolier parlerà agli studenti della Federico II, l’evento in programma per i prossimi mesi

Tra gli eventi cui Geolier è stato invitato, spicca quello in programma per i prossimi mesi all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Il rettore dell’ateneo napoletano, Matteo Lorito, ha così parlato in merito: “Stiamo cercando di rafforzare la connessione tra il mondo accademico e i giovani del territorio. Noi abbiamo circa 40mila studenti esentati dal pagamento delle tasse e molti di questi provengono da quartieri o comuni periferici. Geolier, in questo percorso, rappresenta l’esempio di un giovane che, pienamente consapevole delle difficoltà di oggi, grazie al lavoro, alla sensibilità artistica e al talento ha raggiunto risultati importanti”.

I temi dell’intervento che farà Geolier: “Abbiamo pensato ad un incontro con gli studenti per raccontare la sua storia. Noi abbiamo anche una radio di ateneo, che è un laboratorio frequentato dagli iscritti di tutte le facoltà, che fa tante attività. Le occasioni, di certo, non mancano, compatibilmente con i suoi impegni. Possiamo assicurargli che avrà l’affetto e il riconoscimento dell’Ateneo che lavora per tirar fuori la bellezza e la creatività dai giovani napoletani, come ha fatto lui“.