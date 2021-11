Giornata Violenza contro le donne, flash mob all’interno del Tribunale di Napoli Nord

Il prossimo 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Napoli Nord e ANM – Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Napoli Nord organizzeranno un flash mob all’interno del Tribunale di Napoli Nord che ha sede nel Castello Aragonese di Aversa.

Si tratta di un’iniziativa unica che vedrà gli operatori della Giustizia, tutti in toga, aderire alla giornata mondiale istituita dalle Nazioni Unite sin dal 1999 e mobilitarsi contro una violenza che spesso si consuma all’interno delle mura domestiche e in contesti familiari dove le vittime sono più vulnerabili.

Gli utenti e i dipendenti del Tribunale più giovane d’Italia, alle ore 12:00 sospenderanno le attività ordinarie e si riuniranno nella corte interna dell’austera struttura che per l’occasione si colorerà di rosso per mostrare la massima attenzione verso la tematica e per richiedere alle Istituzioni e alle forze di polizia un maggiore impegno nel contrasto ai fenomeni violenti.