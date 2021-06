Giuseppe Perrino è stato colpito da un malore mentre giocava a calcetto, purtroppo, si è accasciato a terra ed ha perso i sensi. Come riporta Fanpage la tragedia si è verificata ieri sera a Poggiomarino durante un partita di calcetto. Il giovane era in campo in occasione di un torneo organizzato in memoria del fratello Rocco, deceduto nel giugno del 2018 in circostanze simili. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi, il 29enne si è accasciato a terra a seguito al malore. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno accertato la causa della morte dell’ex calciatore dilettante.

IL RICORDO PER GIUSEPPE

“Apprendiamo con tristezza e rammarico della scomparsa di Giuseppe Perrino, colpito da un malore che è risultato fatale, durante un torneo rionale nella sua Poggiomarino. Perrino aveva vestito le maglie di Parma, Sapri, Ebolitana, Bellaria, Vigor Lamezia, Battipagliese, Scafatese, Turris, Real Poggiomarino, Pimonte e Solofra. Siamo vicini in un momento così difficile e ci uniamo al dolore della famiglia. Condoglianze” scrive su Facebook la pagina Sport Campania.

“Durante un torneo rionale nella sua Poggiomarino, é venuto a mancare il centrocampista Giuseppe Perrino che vestí la casacca della Battipagliese nella stagione 2014-15 (qui nella foto insieme all’ex direttore sportivo Cannella). Alla sua famiglia, ai suoi amici e a quanti lo conobbero arrivino le nostre più sentite condoglianze”, questo il ricordo della pagina TuttoBattipagliese.

Scrive Francesco Rent: “Ti conoscevo da poco meno di un anno, ma è bastato poco veramente poco per capire che ragazzo educato e per bene che eri umile e generoso R.I.P #GiuseppePerrino ora puoi riabbracciare tuo fratello #Rocco #ProfessionalRent si stringe al dolore che ha colpito la famiglia #Perrino“. Giuseppe e Rocco Perrino erano accomunati dalla passione per lo sport. Il primo amava il cacio mentre il secondo le bici.