Uno striscione con su scritto “Giustizia e solidarietà per due figli di questa città“, firmato ‘Ultras Portici’ è stato affisso in via IV Novembre a Portici in ricordo di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due giovani uccisi la notte del 29 ottobre in via Marsiglia a Ercolano.

Peppe e Tullio erano grandi amici: incensurati e con nessun legame con la criminalità

Giuseppe Fusella 26 anni, studente universitario laureando in materie economiche e Tullio Pagliaro, 27 anni, operatore del mercato di fiori, erano grandi amici. Erano andati a giocare a calcetto. Secondo una prima ricostruzione i due giovani erano in una autovettura intorno all’una di notte quando sarebbero stati scambiati per ladri dal proprietario di una villetta in via Marsiglia, dove i ragazzi si trovavano per chiacchierare al termine della serata. Sono stati raggiunti da diversi colpi d’arma da fuoco. Si erano recati ad un campo di calcetto che si trova poco lontano dal luogo della tragedia. Poi sulla strada del ritorno si sarebbero fermati a scambiare due chiacchiere in auto.

Vincenzo Palumbo dovrà rispondere di duplice omicidio

Dovrà rispondere di duplice omicidio volontario Vincenzo Palumbo, l’uomo che ha ucciso due giovani di Portici perché scambiati per ladri di auto. Il suo legale, Francesco Pepe, fa sapere che: “Palumbo è enormemente dispiaciuto del tragico epilogo, chiede scusa ai familiari. È profondamente addolorato. Si resta in attesa che le Autorità Giudiziarie facciano il loro decorso”.