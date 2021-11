Attimi di paura questa mattina sul Corso Italia a Quarto dove un camion si è schiantato contro una rotonda. Ancora da chiarire l’esatta dinamica ma, con ogni probabilità, l’autista del mezzo pesante non è riuscito a frenare correttamente a causa dell’asfalto bagnato. La rotonda è stata distrutta nella parte dell’impatto con l’automezzo.

Sul posto gli agenti della municipale per consentire il normale flusso veicolare. Fortunatamente non si registrano feriti, solo tanta paura per l’autista e per i tanti cittadini che hanno assistito alla scena.