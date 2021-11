I posti letto Covid all’ospedale Cotugno sono esauriti, tutti occupati da persone che per scelta non si sono vaccinate. Un dato che fa riflettere e che dimostra l’importanza del vaccino. Sì perchè, come riportato da Fanpage, i ricoverati nell’ospedale dei Camaldoli sono tutte persone non vaccinate. «Tutti i ricoverati qui all’ospedale Cotugno, sia in terapia intensiva sia in sub-intensiva, sono tutti pazienti non vaccinati. Si tratta di pazienti che hanno fatto una scelta, e che si ritrovano in condizioni non proprio buone», queste le parole di Nicola Maturo, responsabile del Pronto Soccorso dell’ospedale Cotugno, intervenuto alla trasmissione Agorà condotta da Luisella Costamagna su Rai Due, che poi ha fatto l’esempio di una coppia che è risultata la scorsa settimana positiva al Covid. «Abbiamo avuto nei giorni scorsi una coppia in cui lui non era vaccinato, mentre lei sì: entrambi hanno contratto il Covid, ma lui è finito direttamente in sub-intensiva, lei non ha assolutamente nulla. A dimostrazione che il vaccino serve, e protegge».

