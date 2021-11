Grande attesa per ‘È stata la mano di Dio’, Sorrentino: “Omaggio al cinema di Troisi”

“Non c’è Fellini, non c’è altro, solo il cinema di Massimo Trosi, dall’inizio alla fine”. Parla così il regista Paolo Sorrentino in occasione della premiere di “E’ stata la mano di Dio” nella sua città.

La premiere a Napoli

Paolo Sorrentino, regista e sceneggiatore napoletano classe ’71, ha presentato ieri il suo ultimo film “E’ stata la mano di Dio” nella sua amata e tanto difesa Napoli. Accompagnato da Toni Servillo, indiscusso protagonista dei suoi capolavori, e da tutto il suo cast. L’anteprima del film si è tenuta ieri pomeriggio al cinema Metropolitan.

La dedica di Sorrentino a Massimo Troisi

“C’è un unico nume tutelare in questo film ed è Massimo Troisi“, tiene a precisare Sorrentino alla presentazione. Tanti della critica infatti avevano intravisto e sospettato dei richiami e omaggi al regista italiano Fellini, ipotesi errate a detta dello stesso Paolo Sorrentino. Il regista infatti ha precisato che: “Non c’è Fellini, non c’è altro, solo il cinema di Trosi, dall’inizio alla fine”. Sembra quindi essere un’ intera “dedica” al grande attore, regista e sceneggiatore napoletano. Un omaggio e il racconto alla Napoli degli anni 80, tra Maradona, Massimo Troisi e “spicchi” di vita del regista.

Le parole di Sorrentino sugli Oscar

Non sono mancate domande sulla candidatura all’Oscar del film. Paolo Sorrentino, già Oscar per miglior film straniero, ha ottenuto infatti una nuova candidatura all’ambita statuetta d’oro per questo nuovo capolavoro, che lui stesso ha descritto come il suo film “più intimo e personale” Ai microfoni dell’ANSA commenta così la candidatura: “felice che tutto questo dolore oggi sia approdato alla gioia. Quello di oggi è solo il primo passo”, spiegando poi: “il bello di questa gara è che è l’unica competizione al mondo in cui arrivare già tra i primi cinque è una vittoria”. Sarà possibile vedere il nuovo capolavoro di Sorrentino dal 24 novembre al cinema e dal 15 dicembre su Netflix.