“La situazione in Germania è drammatica”, l’allarme covid della Merkel

“La situazione pandemica in Germania è drammatica“. Lo ha dichiarato Angela Merkel alla conferenza delle città. Per il virus è “del tutto indifferente” che il Paese abbia un governo reggente o nel pieno delle sue funzioni, ha aggiunto. “Anche il numero di morti è spaventoso“, ha detto, sottolineando che il numero dei pazienti nelle terapie intensive sale rapidamente.

Secondo gli ultimi dati comunicati stamattina dal Robert Koch Institut i casi nelle ultime 24 ore sono stati più di 52mila al giorno: si tratta del numero più alto dall’inizio della pandemia. I decessi, invece, sono stati 294. Questi numeri hanno spinto numerosi Länder a escludere i non vaccinati dai luoghi di aggregazione (bar, locali e ristoranti) e dagli eventi culturali.

NIENTE MERCATINI DI NATALE

Quest’anno niente mercatini di Natale a Monaco di Baviera. Lo ha deciso il sindaco Dieter Reiter, spiegando che «l’obiettivo ora deve essere evitare il più possibile le folle» per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Certo, “è una notizia amara per tutti i monacensi e soprattutto per gli ambulanti”, ha detto Reiter. “Ma la drammatica situazione nelle nostre cliniche e il numero esponenziale dei contagi in aumento non mi lasciano altra scelta: purtroppo quest’anno il mercatino di Natale di Monaco non può svolgersi”, ha dichiarato.

SITUAZIONE COVID IN AUSTRIA

I casi giornalieri di coronavirus in Austria hanno superato quota 14mila per la prima volta dall’inizio della pandemia, segnando nelle ultime 24 ore un nuovo record a 14.416: è quanto emerge dai dati ufficiali resi noti oggi, secondo quanto riporta il Guardian.

Prima d’ora il picco della più grande ondata di contagi era stato segnato circa un anno fa a quota 9.586. Secondo i conteggi della Johns Hopkins University, il bilancio complessivo dei contagi in Austria è di 981.904, inclusi 11.807 deces

TORNA IL COPRIFUOCO IN IRLANDA

Torna il coprifuoco anti Covid nella repubblica d’Irlanda dove il governo ha approvato da giovedì sera il ripristino della chiusura anticipata e obbligatoria di pub, ristoranti, locali notturni non più tardi delle 23,30. Riesumata inoltre la raccomandazione generalizzata al lavoro da casa per tutti coloro che siano in grado di svolgerlo. L’annuncio è stato dato dal primo ministro di Dublino, Micheál Martin, a margine di una riunione ad hoc del gabinetto.