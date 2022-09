Grande festa a Licola per il ritorno a casa di Giovanni, è stato un mese in ospedale dopo un grave incidente

Grande festa a Licola Mare per il ritorno a casa di Giovanni, il bimbo di 10 anni ricoverato per diversi giorni dopo un grave incidente stradale. Ad un mese dallo schianto, il piccolo Giovanni è stato dimesso ed è tornato a casa accolto da una grande festa di quartiere. Non n soltanto i suoi familiari e i suoi amici, ma da un interno quartiere, che lo ha accolto trionfalmente, tappezzando le strade di palloncini rossi e bianchi. Anche il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha voluto condividere sui suoi profili social qualche immagine dell’accoglienza riservata al ritorno a casa del bimbo: “Bentornato a casa, Giovanni. La comunità di Licola e tutta la città di Pozzuoli ti augurano un futuro scintillante” ha scritto il primo cittadino flegreo.

L’incidente stradale in cui Giovanni ha rischiato di morire si è verificato lo scorso 27 luglio, proprio a Licola. Due gli scooter coinvolti nell’impatto e, in totale, quatto i giovanissimi rimasti feriti, tra cui appunto Giovanni, di soli 10 anni. Per un mese ha lottato tra la vita e la morte; in questo periodo di tempo la comunità si è stretta intorno alla famiglia e ha pregato per lui e, per fortuna, è arrivato il lieto fine.