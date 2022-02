Guendalina Tavassi: “Ho fatto arrestare Umberto, violenze davanti ai nostri figli”

Ancora un altro capitolo nella storia tra Guendalina Tavassi e Umberto d’Aponte. L’ex concorrente del Grande Fratello e influencer ha deciso di sfogarsi su Instagram. «Parlo per tutelare i bambini, che erano presenti anche all’ultima aggressione, premeditata», ha detto la Tavassi. «Tutto davanti agli occhi del figlio Sasy, che lo implorava di fermarsi» ha aggiunto l’ex gieffina, riferendosi all’ex marito.

Guendalina Tavassi: «Il mio ex marito Umberto D’Aponte è in carcere»

Guendalina ha rivelato che Umberto D’Aponte è stato arrestato e che sui social c’è addirittura chi se l’è presa con lei: «Io vengo attaccata perché è finito in galera. Io ho denunciato, e quindi sono una m***a?! Quando muoiono le donne con i bambini, poi dite poverina. Complimenti. La gente ci va in galera per tutto quello che ha fatto. Nessuno s’inventa niente. Se tu violi la legge, la legge poi ti punisce. Ma non così, dopo anche tante cose. Questa persona aveva anche un allontanamento, una restrizione che ha violato. Dopo avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, gli inseguimenti, tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini».

«I bambini traumatizzati»

L’ex gieffina ha raccontato, inoltre, i danni che questa difficile situazione avrebbe provocato sui figli: «Sono stati sempre presenti, sono traumatizzati! Io poi la butto sul ridere, ma Sasy è scioccato. Ogni volta ha paura di uscire, non potete capire cosa sto passando. Non vi mettete in metto, io non ne voglio parlare! Ci sta un processo, se ne sta occupando la giustizia. Per fortuna, la giustizia qualche volta c’è. Io voglio vivere la mia vita serenamente ed i miei figli hanno il diritto di stare sereni. Loro non chiedono dove si trovi».

Guendalina incontenibile in costume: fuoriesce tutto

E la simpatica Guenda, come spesso la chiamavano in casa al GF, ha ricordato a tutti come mai i seguaci superino il milione. Infatti, la generosa influencer italiana, si mostra in vasca mentre indossa un costume intero di un noto marchio italiano di capi di lusso. Lei è davvero pazzesca, è il suo fisico a rendere giustizia al capo che le viene prestato per motivi pubblicitari, ma sono le altre due foto che fanno battere il cuore. La bellissima romana infatti, si affaccia al bordo della vasca ed il suo generoso décolleté balza davanti agli occhi dei fan. Il risultato è facile da indovinare, in una sola ora, più di 10mila Like.