I ladri non lasciano in pace nemmeno i morti, vergognoso gesto in provincia di Napoli

Non lasciamo in pace nemmeno i morti. Ai ladri interessa soltanto il bottino e non si preoccupano di danneggiare gli affetti dei derubati.

È accaduto che a Caravita, frazione di Cercola, dei malviventi si siano prodotti nell’abitazione di una donna deceduta da poco per portarle via i ricordi di una vita. È stata la figlia della vittima a denunciare la vicenda inviando anche i filmati delle videocamere di sorveglianza al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Il giorno 5 novembre dei ladri hanno rubato a casa di mia madre defunta da poco e della sua inquilina al piano di sopra. Questi sono i video della gentaglia che ha profanato la memoria di mia madre” ha raccontato la signora.

“Purtroppo siamo tutti in balia di ladri e delinquenti. Nessuno si salva, nemmeno i defunti. I furti sono in continua crescita e sempre più liberi cittadini, professionisti, commercianti ed imprenditori subiscono ingenti danni, anche affettivi. Sicurezza e legalità devono essere le priorità del Governo altrimenti il nostro territorio molto presto sarà invivibile“ ha dichiarato Borrelli.