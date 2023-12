I Pooh si esibiranno a Salerno la notte di Capodanno, arriva la conferma della band

PUBBLICITÀ

Mentre dal Comune di Salerno l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, da una delle pagine Facebook dei Pooh arriva la conferma: il 31 dicembre sera saranno a Salerno in Piazza della Libertà per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Il post è stata pubblicato due giorni fa ma soltanto nelle ultime ore è iniziato a girare anche tra i salernitani. Non resta, dunque, che attendere la nota ufficiale di Palazzo di Città e la delibera per lo stanziamento del cachet.

A riportarlo, Salernotoday.

CAPODANNO 2024 A NAPOLI, GRANDE FESTA IN PIAZZA DEL PLEBISCITO CON ARISA, I THE KOLORS E ENZO AVITABILE

[DAL NOSTRO ARCHIVIO] – La loro presenza è stata appena annunciata da Amadeus tra i big in gara del prossimo Festival Di Sanremo, ma prima di vederli sul palco dell’Ariston i napoletani applaudiranno i The Kolors in piazza Plebiscito il 31 dicembre.

Saranno loro, con il fortunatissimo tormentone Italodisco, i protagonisti del Capodanno “made in Naples”, insieme ad Arisa, Jimmy Sax, Valentina Stella ed Enzo Avitabile con i suoi Bottari.

Spazio anche ai comici: ritorna Peppe Iodice, sul palco anche Biagio Izzo e Francesco Cicchella con le nuove leve

Spazio anche alle risate con il contest dedicato ai giovani comici, che avranno come tutor Peppe Iodice, Biagio Izzo e Francesco Cicchella. L’evento dell’ultima notte dell’anno sarà preceduto da un altro appuntamento, che potrebbe addirittura attirare un maggior numero di spettatori. Si tratta del concerto rap del 30 dicembre, con Rose Villain come protagonista, ma anche numerosissimi artisti della nuova scena, sempre più seguita: PLUG, MV Killa, Yung Snapp, Niko Beatz, Enzo Dong, Nto, lda, Vale Lamb. Luci anche sui luoghi del disagio, come l’ospedale Santobono, dove alcuni cantati anticiperanno la loro esibizione prima di arrivare in piazza. E come il carcere di Poggioreale dove si esibirà Carlo Morelli.

Chi invece avrà voglia di fare festa e di ballare, appuntamento sul lungomare dove il 31 notte contest di dj, che proseguirà fino al pomeriggio del giorno successivo.

Infine, altro genere di musica nel complesso di San Domenico Maggiore, dove Roberto De Simone porterà il suo concerto come lo scorso anno.