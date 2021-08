Non ha avuto paura del mare in tempesta, si è lanciata in mare per salvare il suo fratellino e per fortuna ci è riuscita. L’impresa non è riuscita ad un bagnino ma ad una bambina di soli 10 anni. Siria Di Tullio è il suo nome. La famiglia della piccola, residente a San Vitaliano nel napoletano, ha una casetta a Castel Volturno. Anche stamattina, come negli ultimi giorni, il mare era abbastanza agitato. Siria insieme al fratellino di 6 anni era nei pressi del lido Playa Paradiso

Improvvisamente una corrente davvero incontrollabile ha portato i due piccoli ed i genitori dove non si prendeva più piede. Siria e Samuel sono stati travolti dalle onde e in un attimo si sono trovati lontani dai bambini. Siria ha afferrato il fratellino e anche se non prendeva piede nemmeno lei, ha nuotato riuscendolo a portare di nuovo sulla secca e lo teneva abbracciato stretta a lei. Siria con il sangue freddo grande forza ha stretto a sè il fratellino senza lasciarlo nemmeno un secondo. “Quando ho visto che i bambini sono stati afferrati da due uomini mi sono lasciata andare, trasportata dalla corrente, credevo che stavo morendo, ma pensavo ai bambini e a ciò che stavano assistendo”, dichiara Daniela Onorato, mamma della piccola Siria: “Ho tirato poi fuori dall’acqua un altra persona che pure stava annegando. Ci siamo ritrovati tutti a riva…increduli in un enorme abbraccio. Siria, 10 anni ha salvato il fratellino…io sono ancora incredula”. La piccola ha detto: “Ho pensato a salvare a Samuel perchè è più piccolo di me, deve vivere più a lungo rispetto a me”.