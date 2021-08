Tragedia sul lavoro nel Napoletano, Andrea muore schiacciato dal tir a 36 anni

Andrea Acciarino, 36enne originario di Pimonte, ha perso la vita a 36 anni sul lavoro. L’uomo, operaio di un noto caseificio del posto, è stato schiacciato da un tir che aveva appena consegnato un carico di caglio per il caseificio. A chiarire la dinamica della tragedia, però, sarà l’inchiesta. Andrea aveva una figlia piccola che, purtroppo, per una manovra errata o una distrazione dell’autista non potrà più vedere.

I carabinieri sono giunti sul posto per le indagini e per interrogare l’autista, di origini rumene. Inoltre, hanno sottoposto quest’ultimo ai test del caso, in attesa dei risultati. Secondo quanto disposto dal pm De Micheli della Procura di Torre Annunziata, resta indagato a piede libero per omicidio colposo.