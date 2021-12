Il Giugliano beffato nel finale, fermato sul pareggio dal Cassino. Mister Ferraro: “Troppe occasioni sprecate”

CASSINO – GIUGLIANO 1-1

Cassino: Della Pietra, Cocorocchio, Raucci (52’ Tomassi), Darboe, Avella, Picascia, Manoni, Bernardini, Gaeta (82’ Gaeta), Della Corte (67’ Bellante), Cavaliere (52’ st Macieriello). A disposizione: Papa, Evangelista, Ginevrino, Bosfa, Mario Jardel. Allenatore: Carcione

Giugliano: Baietti, Ceparano, Poziello C., De Rosa (84’ Abonckelet), Cerone, Rizzo, Gladestony (90’ Poziello R.), Caiazzo (46’ Boccia), Biasiol, Gentile. Scaringella (59’ Abreu). A disposizione: Costanzo, Vivolo, Mazzei, Aruta, Kyeremateng. Allenatore: Ferraro.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: 50’ Cerone (G); 79’ Darboe (C).

Note: Spettatori 400 circa con folta rappresentanza di tifosi ospiti. Espulso: 49’ Picascia (C). Ammoniti: Ceparano (G), Rizzo (G), Poziello C. (G), Manoni (C), Abonckelet (G). Recupero: 1’ pt; 5’ st.

Cassino – Il Giugliano chiude con un pareggio la straordinaria prima parte della stagione. Un pareggio, arrivato nel finale e in superiorità numerica, che lascia la squadra gialloblu al comando della classifica ma consente alle inseguitrici (Torres in testa) di ridurre lo svantaggio.

La gara inizia con il Giugliano proteso in avanti e il Cassino arroccato nella propria metà campo. Al 10’ si presenta la prima ghiotta occasione per gli ospiti con De Rosa che pesca Rizzo al centro dell’area di rigore. L’attaccante argentino, tutto solo e a pochi passi dalla porta, spreca la più facile delle occasioni tirando fuori. Cinque minuti dopo ancora una buona occasione per il Giugliano per passare in vantaggio. E’ ancora De Rosa a crossare al centro per Gladestony, che purtroppo salta fuori tempo e non riesce ad incocciare la sfera. Poi la gara è giocata principalmente a centrocampo e il primo tempo finisce senza altre occasioni da rete.

Nella ripresa, Ferraro subito effettua un cambio inserendo Boccia al posto di Caiazzo. Passano quattro minuti e il Giugliano passa in vantaggio. Rizzo incuneatosi in area avversaria viene atterrato dal capitano Picascia. L’arbitro subito decreta il calcio di rigore, poi estrae prima il giallo (il secondo) e poi il rosso per il capitano che lascia la squadra in dieci. Dal dischetto si presenta Cerone che con un forte tira spiazza il portiere e sigla l’1-0. Al 58’ occasionissima per il Cassino, Bernardini trova in area Della Corte che per poco non trova il pari. Al 69’ il Giugliano va vicino al raddoppio con una punizione dello specialista Cerone che si stampa sull’incrocio dei pali. Un minuto dopo una punizione di Manoni, finisce di poco fuori. Al 79’ arriva il pareggio per i padroni di casa. Manoni cerca e trova in area Darboe che di testa batte Baietti. Il Giugliano non ci sta e si spinge in avanti alla ricerca della vittoria. E l’occasione si presenta all’83’ quando da un’azione manovrata tra Cerone e Abreu la palla finisce sui piedi di Rizzo, che tira prontamente in porta dove però trova un portentoso Della Pietra che con un miracoloso intervento salva la rete e il risultato.

Le Interviste:

Al termine della gara il tecnico gialloblu Ferraro ha dichiarato: “Dispiace per il risultato, faccio comunque i complimenti alla squadra che ha creato occasioni su un campo difficile. Accettiamo questo pareggio e il giudizio del campo. Siamo stati un po’ precipitosi sotto porta, peccato. Il gol subìto era evitabile, dobbiamo lavorare al massimo ed essere sempre concentrati per limare i nostri errori. Non c’è stata presunzione da parte dei ragazzi, la mia è una squadra altamente professionale e non guardiamo mai la classifica quando affrontiamo una partita, rispettiamo sempre tutti. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni create. I ragazzi posso solo ringraziarli. Ci tengo a sottolineare che da parte nostra non c’è stato nessun atteggiamento antisportivo. Ci aspetta un girone di ritorno importante, abbiamo fatto un gran percorso finora, ma serve fare ancora di più. Ci sono tante squadre dietro di noi che corrono e che lotteranno fino alla fine. Chiudiamo questa prima parte di torneo in testa alla classifica e siamo felici per questo. Ci tengo a fare gli auguri di Natale a tutta la città di Giugliano e ringraziare i nostri tifosi che rappresentano sempre il dodicesimo uomo in campo”.

Poi in conferenza stampa è arrivato il centrocampista Gladestony che ha detto: “Non siamo contenti per il risultato ottenuto, questo è chiaro. Scendiamo in campo sempre per vincere e dare il massimo, ma ci prendiamo questo punto. Peccato perché avremmo dovuto chiuderla prima e dopo il pareggio abbiamo avuto un paio di occasioni importanti. Dobbiamo avere sempre la testa giusta per vincere le partite. Sono stati sei mesi di stagione importanti, sappiamo che ci aspetta un girone di ritorno difficile, ma noi vogliamo obbligatoriamente proseguire su questa strada”.

Per il Cassino si presenta l’allenatore Carcione che dice: “Mi aspettavo una partita come questa, vivo tutti i giorni con questi ragazzi e conosco le loro potenzialità. Oggi non ho visto questa differenza di punti tra le due squadre. E’ normale concedere al Giugliano due-tre palle gol quando mediamente ne costruisce nove-dieci a partita. Dopo lo svantaggio ed un uomo in meno, ho effettuato dei cambi per passare al 4-4-1 perché non puoi concedere campo ad una squadra come il Giugliano. Il nostro intento era di limitare i danni e poi giocarci il tutto nei minuti finali I ragazzi sono stati straordinari, sono andati oltre i loro limiti. Hanno dimostrato abnegazione, grande attaccamento alla maglia e alla fine sono stati premiati. E’ un punto importante per i nostri obiettivi e poi ottenuto contro una corazzata come il Giugliano”.