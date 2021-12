Napoli, attimi di terrore per una coppietta: rapinati e molestati da un uomo armato

Momenti di forte paura per una coppia di giovani fidanzati, rapinati e aggrediti in macchina da un ragazzo senza fissa dimora. Il giovane, che li ha minacciati con un bastone, è stato poi arrestato dai carabinieri.

La ricostruzione degli eventi

Una coppia di fidanzati era ferma in auto in Piazza Duca Degli Abruzzi, dopo aver trascorso insieme la serata. Ma ad un certo punto, all’improvviso un 21enne di origini gambiane ha spalancato lo sportello. Il giovane, minacciandoli con un bastone, ha rubato loro il cellulare. Tuttavia, prima di fuggire ha anche “importunato” la giovane, molestandola sessualmente.

L’intervento dei carabinieri e l’identikit del rapinatore

Le vittime sono immediatamente scese dall’auto e hanno chiesto aiuto ad una pattuglia di carabinieri di passaggio. I militari della stazione di Napoli Borgoloreto, grazie alla descrizione del rapinatore fornita dalle vittime, hanno potuto identificarlo. Infatti, nel giro di poco, il ragazzo è stato individuato e fermato.

L’arresto del giovane per rapina e violenza sessuale

E’ così finito in manette per rapina e violenza sessuale Amin Sibde, gambiano del 2000, senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio, con l’accusa di rapina e violenza sessuale.

Purtroppo, come accade ogni anno, la recrudescenza di episodi di criminalità in prossimità di Natale è in aumento.

La rapina dei giorni scorsi a Mianella

Solo due giorni fa a Mianella un imprenditore ha vissuto attimi di terrore. L’uomo è stato vittima di una violenta rapina. Quattro banditi con i volti coperti da casco integrale hanno inseguito l’imprenditore. Quest’ultimo, una volta giunto in via Cupa Capodichino, zona parco Gescal. è stato accerchiato da 4 malviventi in sella a due scooter. Armati di pistola hanno intimato alla vittima di consegnare i contanti, circa 13mila euro, poi sono scappati via. All’imprenditore, dopo essersi ripreso dallo choc, non è restato far altro che fare denuncia al vicino commissariato di polizia di Secondigliano. Gli agenti hanno avviato le indagini per risalire agli autori del raid.