Il Giugliano frena la corsa del Pescara: 1-1. A Rizzo risponde Aloi

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Scanagatta (72’ Rondinella), Zullo, Poziello C.; Ceparano (88’ Di Dio), Gladestony, De Rosa, Gomez, Ghisolfi; Kyeremateng (6’ Rizzo; 72’ Nocciolini), Piovaccari (88’ Poziello R.). A disp.: Viscovo, Belardo, Berman, D’Alessio, Lucas, Salvemini, Biasiol, De Lucia, De Francesco. All. Di Napoli (in panchina Tulino).

PESCARA (4-3-2-1): Sommariva; Cancellotti, Brosco, Ingrosso, Milani; Aloi (46’ Gyabuaa), Palmiero (76’ Crecco), Mora (88’ Crescenzi); Cuppone, Desogus (46’ Kraja); Lescano (53’ Vergani). A disp.: D’Aniello, Kolaj, Delle Monache, De Marino, Boben, Tupta, Saccani, Germinario. All. Colombo.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Marcatori: 13’ Rizzo (G) (rig.); 22’ Aloi (P).

Note: Espulsi: 13’ Milani (P), 64’ De Rosa (G). Ammoniti: Aloi (P), Rizzo (G), Ingrosso (P), Zullo (G), Gyabuaa (P), Brosco (P). Angoli: 2-3. Recupero: 2’ pt.; 6’ st..

Avellino – Secondo pareggio consecutivo del Giugliano dopo quello con il Monterosi. Continua così l’imbattibilità casalinga dei tigrotti, mentre si interrompe la serie di vittorie esterne (quattro in quattro gare) del Pescara. Una partita maschia, scorbutica, difficile da gestire, anche perchè al primo affondo dei tigrotti il Pescara va sotto e resta in dieci. Al 13’, Rizzo, entrato da poco al posto dell’infortunato Kyeremateng, scappa in area sulla sinistra e con un tocco sotto colpisce la traversa. Sulla ribattuta si avventa Piovaccari e quando sta per tirare viene strattonato da Brosco. Rigore e rosso per Milani (con errore dell’arbitro che ha scambiato persona). Rizzo dal dischetto spiazza Sommariva e porta in vantaggio i padroni di casa. Ora sembra davvero complicato riprendere la matricola terribile campana. Il Pescara, però, ha le sue certezze anche con un uomo in meno. Pochi minuti per smaltire la tensione dell’episodio negativo e riequilibrare il risultato. Corre il 21’ quando Mora da destra crossa al centro per Aloi che, incuneatosi nella difesa gialloblu, con un gran tiro trafigge l’incolpevole Sassi. Il pari mette le ali al Pescara, che riprende a macinare e fare la partita, lasciando però inevitabilmente degli spazi ai campani.

Nella ripresa, il tecnico biancazzurro riparte dando energia ed equilibrio in mezzo al campo con Gyabuaa e Kraja che prendono il posto di Aloi e Desogus. Il Giugliano parte forte, chiamando Sommariva ad un paio d’interventi importanti già nei primi minuti. Serve il massimo sforzo per tenere sulle spine questo Giugliano e Colombo richiama uno stanco Lescano per giocarsi una mezzora abbondante con Vergani punta centrale. Il match resta in equilibrio. E al 65’ si ristabiliscono anche le forze in campo quando De Rosa colpisce con una gomitata il pescarese Mora. Si giocano gli ultimi 25’ in parità numerica, e il Pescara si cala nel clima di battaglia per cercare di ribaltare la sfida. Ma i padroni di casa non mollano di un centimetro e non smettono di lottare su ogni pallone fino alla fine.

Le interviste

Nel dopo gara, al posto del tecnico Di Napoli e del suo vice Tatomir rimasti a casa perché influenzati, in sala stampa si presenta il difensore Zurlo che analizza così la gara: “E’ stata una partita tosta. Abbiamo valorizzato il nostro credo di gioco provando sino alla fine anche a vincerla contro una squadra che punta alle prime posizioni. Un punto importante contro una formazione che in trasferta aveva sempre vinto. Siamo sulla strada giusta. Non dobbiamo perdere entusiasmo. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita. Sabato arriva la Gelbison, un’altra neo promossa che sta facendo molto bene”.

Per il Pescara parla il tecnico Colombo: “C’è un po’ di rammarico per non essere riuscito a portare a casa l’intera posta in palio soprattutto una volta rimasti in parità numerica. C’è però anche grande orgoglio per la reazione della squadra dopo essere rimasta in dieci ed essere andata in svantaggio. Abbiamo fatto meno bene quando siamo rimasti in parità numerica”. Poi alla domanda sul calcio di rigore e per lo scambio di persona risponde così: “Il rigore c’era. Non so se c’era anche l’espulsione. Poi c’è stato questo scambio di persona perché i ragazzi mi hanno detto che il fallo è stato commesso da Brosco”.