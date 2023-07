Il sostituto di Kim può arrivare dal calcio a 5, il futuro di Osimhen legato a quello di Mbappé

PUBBLICITÀ

Dal primo luglio è iniziato ufficialmente il calciomercato, tutte le squadre si muovono per rinforzare la rosa. Il nuovo Napoli di Rudi Garcia per ora non sembra particolarmente scatenato.

Un inglese per sostituire Kim

Uno dei nomi più caldi in entrata per il Napoli è quello di Max Kilman. Difensore inglese classe ’97, origini ucraine, ora è in forze al Wolverhampton. Il Napoli ha bisogno di un difensore da inserire nell’11 titolare per sostituire Kim Min-jae, che dovrebbe svolgere a breve le visite mediche con il Bayern Monaco. La richiesta per Kilman è alta (si parla di 45 milioni) mentre il Napoli sarebbe disposto ad arrivare a 40. Il giocatore vanta una storia “particolare”: proviene infatti dal futsal, il calcio a 5. Addirttura Kilman ha 25 presenze con la nazionale inglese di Futsal, mentre giocava nel sesto livello del calcio inglese. Nel 2016 fu notato da un osservatore dei Wolves proprio durante una partita della nazionale di futsal, e il club scelse di portarlo nel calcio che conta. Da quasi tre anni poi ormai gioca titolare nel club di Premier League, con cui vanta 89 presenze. Il passato nel futsal gli garantisce grande capacità negli spazi stretti e una buona tecnica, caratteristiche che lo rendono un centrale moderno.

Il “nuovo Giuntoli” del napoli

Le redini del mercato del Napoli adesso sono nelle mani di Maurizio Micheli. Dopo l’ufficialità di Giuntoli alla Juventus, il Napoli si è trovato senza Direttore Sportivo, e De Laurentiis ha scelto la soluzione interna, affidando più incarichi e responsabilità a Micheli. Il dirigente ha una importante rete di rapporti con agenti e club di tutto il mondo, e assieme al presidente sta trattando con i vari club acquisti e cessioni di questa finestra di mercato. Assieme a lui, Leo Mantovani.

Il nodo partenze

In questo momento, il mercato in entrata del Napoli è subordinato a quello delle uscite. Con l’ufficalità prossima di Kim al Bayern, ora l’occhio è puntato sulle offerte che arrivano per Victor Osimhen. Il Napoli non vorrebbe cedere il nigeriano, salvo offerte “irrinunciabili”. Per ora tali offerte non sono arrivate e si tratta per il rinnovo contrattuale. La squara più avanti è il PSG, ma l’offerta che si aspetta il Napoli potrebbe arrivare solo in caso di addio al club parigino di Kylian Mbappè. Offerte dall’Arabia anche per Hirving Lozano e Stanislav Lobotka. Il club non vorrebbe cedere lo slovacco, ma si ascoltano offerte per l’ala messicana.