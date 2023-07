Ilary Blasi in vacanza, scalpore per il micro bikini: “Da quando ti sei lasciata con Totti…”

PUBBLICITÀ

Ilary Blasi, il bikini in vacanza infiamma i fan: la conduttrice mostra nelle sue Instagram stories un bikini particolare: un micro due pezzi a striscioline che lascia poco all’immaginazione.

Ilary Blasi lancia la moda del costume micro

Direttamente dal Brasile, dove sta trascorrendo le sue vacanze estive insieme al fidanzato Bastian Muller, Ilary Blasi lancia una nuova moda: un costume più sexy che mai, decisamente micro. Color verde militare, il due pezzi nasconde le zone intime con un minuscolo lembo di stoffa e poi lascia che a contenere il resto siano due lacci che stringono seno e glutei. Così, al riposo dopo l’impegno professionale lungo tre mesi al timone dell’Isola dei Famosi, la conduttrice si ritaglia qualche giorno di relax in versione Madre Natura nel verde di Rio De Janeiro.

Relax meritato per l’ex letterina

È stato un anno impegnativo per l’ex letterina, che ora si gode la sua nuova vita accanto al nuovo compagno. Con lui dà sfogo alla sua voglia di viaggiare: sono lontani, almeno per il momento, i tempi delle vacanze di famiglia con Francesco Totti nelle spiagge di Sabaudia, sul litorale romano. La curiosità di Ilary sembra proprio quella di andare in giro per il mondo.

Le foto del suo micro outfit su Instagram

Sulle assolate spiagge brasiliane Ilary Blasi non si accontenta di un bikini qualunque. Per sedurre Bastian Muller e i follower che la seguono senza fiato sfodera un micro due pezzi a striscioline che lascia poco all’immaginazione e solo per un lembo di stoffa non viene bloccato dalla censura social. Gioca maliziosa a farsi fotografare in tutto il suo splendore e sorride sorniona mostrando un tatuaggio. I fan più attenti della coppia hanno notato che potrebbe essere una bella e chiara provocazione nei confronti dell’ex marito.

Ilary stuzzica il suo ex?

Ilary Blasi in posa davanti a Bastian Muller stesa sul lettino solleva il braccio dietro la testa lasciando intravedere un vecchio tattoo che aveva fatto quando stava con il suo ex Francesco Totti. Si intravedono una F e una I, le iniziali dei loro nomi, e anche l’ex calciatore se ne era fatto incidere uno speculare (la moda dei tatuaggi di coppia). Qualche fan legge in questo siparietto un botta e risposta con lo sportivo che proprio nei giorni scorsi aveva postato una foto della Coppa del Mondo del 2006 mentre mima il segno del ciuccio. Un gesto di esultanza che era legato proprio a Ilary. Un caso o l’ennesima sfida?