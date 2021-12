Incendio in una casa nel Napoletano, nonna e nipote di 15 anni feriti: sono gravi

Ieri sera è scoppiato un incendio in una casa privata ad Anacapri. Secondo una prima ricostruzione, a rimanere feriti sarebbero una nonna 81enne ed il nipote di 15 anni, presenti nell’abitazione quando le fiamme sono divampate in via Migliara. Sol posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, allertati da una chiamata, che hanno domato le fiamme ed estratto le due persone. La nonna e il nipote trasferiti a Napoli grazie all’intervento dell’ambulanza dell’elisoccorso.

Stando ad una prima ricostruzione l’incendio sarebbe scoppiato per una fuga di gas. Le fiamme hanno distrutto la casa. Sul posto anche il personale del 118 per prestare i primi soccorsi. Nonna e nipote sono stati trasportati presso l’ospedale Capilupi di Capri e poi trasferiti nella notte a Napoli in elisoccorso. Il più grave sarebbe il ragazzo, che presenta ustioni al volto e problemi causati dall’inalazione dei fumi. La nonna, invece, sarebbe stata colpita da una crisi respiratoria.