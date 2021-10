Incendio nella notte a Castellammare, concessionaria divorata dalle fiamme: 16 veicoli carbonizzati

Spaventoso incendio quello che è divampato la scorsa notte nel piazzale della concessionaria aiuto in via Cottrau, a Castellammare di Stabia. Le fiamme hanno distrutto 16 veicolo ed annerito, inoltre, la parte della facciata di una palazzina in via Vittoria.

Al momento le cause dell’incendio – domato dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto – sono ancora in fase di accertamento. Per fortuna, non si registra nessun ferito dopo le fiamme. Insieme ai vigili, sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia che stanno indagando sulle origini dell’incendio.