Incendio nel noto concessionario, distrutte auto e furgoni nel Napoletano

Incendio nella nota concessionaria nel Napoletano, distrutte auto e furgoni. A Boscoreale verso le 3.30 i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti a via Cangiani per un incendio nel concessionario Ametrano Cars. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme distruggevano 4 mezzi tra auto e furgoni. Incendio domato dai vigili del fuoco, indagini in corso da parte dei carabinieri.

INCENDI NELLA NOTTE TRA VENERDI’ E SABATO

I Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti a via del cassano nel quartiere Secondigliano. Per cause ancora in corso di accertamento una fiat 500 aveva preso fuoco. Le fiamme – domate dai vigili del fuoco – hanno distrutto completamente l’auto e sono in corso indagini da parte dei carabinieri per individuare il proprietario.

A San Giorgio a Cremano i carabinieri della locale stazione intervengono a via San Martino 57 dove per cause in corso di accertamento una lancia Y aveva preso fuoco. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco ed hanno danneggiato lo pneumatico anteriore sinistro, il cofano anteriore e parte dei rivestimenti interni. Indagini in corso.

A Cercola i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti a via Aldo Moro 13 per un incendio. A prendere fuoco per cause ancora in corso di accertamento una Ford C Max. Le fiamme – domate dai Vigili del fuoco – danneggiavano completamente l’auto. Indagini in corso.