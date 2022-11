Due sparatorie in 24 ore a Napoli, 30enne pregiudicato centrato da colpi di pistola alle gambe

Due sparatorie in 24 ore a Napoli. Dopo i colpi di pistola in via Emanuele De Deo, contro l’abitazione del titolare di una macelleria, ai Quartieri Spagnoli è accaduto un fatto ancora più grave: l’agguato di un 30enne già conosciuto dalle forze dell’ordine e con amicizie trasversali negli ambienti di malavita della sua zona e del Cavone, Marco Zanga. L’uomo è stato ferito alle gambe da alcuni colpi di pistola.

Il 30enne, già noto alle forze dell’ordine, originario del Cavone, è stato accompagnato da un conoscente all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. I medici lo hanno stabilizzato e poi hanno avvertito la polizia. L’uomo, che già era stato gambizzato due anni fa, non ha saputo fornire alla polizia l’esatto dinamica dei fatti.

Gli investigatori escludono un collegamento con la sparatoria contro l’abitazione del titolare della macelleria avvenuta l’altro giorno in via De Deo sempre ai Quartieri Spagnoli.