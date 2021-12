Incendio fuori al casello di Torre del Greco, furgone divorato dalle fiamme: paura tra gli automobilisti

Momenti di paura quelli vissuti all’esterno di un casello autostradale di Torre del Greco, dove un furgone è stato divorato dalle fiamme. Necessario l’intervento da parte dei vigili del fuoco per domare le fiamme, che hanno avvolto un Doblò nella parte alta della rotonda intitolata a monsignor Francesco Sannino. Sul posto si è creata una nube di fumo nera visibile anche da altri punti della città. Immediata la segnalazione ai soccorsi, mentre altri hanno scattato foto e girato video.

Le altre notizie | Follia a Napoli, non si fermano all’alt e iniziano la fuga contromano: in 2 si schiantano con la moto

Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani nel transitare in via Guglielmo Sanfelice hanno notato due persone a bordo di uno scooter. Il conducente, nonostante l’alt, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale l’autista ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale attraversando l’incrocio con il semaforo rosso e percorrendo contromano e a forte velocità. Il veicolo, giunto in via Medina, dopo aver impattato contro un’altra moto che proveniva dal senso opposto di marcia, è stato raggiunto dagli operatori che hanno bloccato conducente e passeggero.

I poliziotti, dopo aver richiesto l’intervento del 118, hanno denunciato i due, un 24enne e un 22enne di Ercolano con precedenti di polizia. Questi ultimi sono accusati di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 24enne sanzionato per violazione della segnaletica stradale. Gli agenti della Polizia Municipale, intervenuti per rilevare il sinistro stradale, lo hanno sanzionato anche per guida senza patente. Il giovane, infatti, non l’ha mai conseguita.