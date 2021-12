Non finisce il periodo nero per il Napoli, dopo Insigne anche Fabian Ruiz positivo al Covid

“Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Lo rende noto il Napoli su Twitter

Anche Insigne positivo al Covid [Articolo del 21 dicembre 2021]

Lorenzo Insigne positivo al Covid. Lo rende noto la società azzurra con un comunicato apparso pochi minuti fa. L’esterno del Napoli, “in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico. L’esito è dubbio, per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata”, si leggeva in un comunicato emanato circa un’ora fa. Dal dubbio si è poi passato, purtroppo, alla certezza: il capitano azzurro è positivo al Covid.

Questione Insigne, l’agente: “Rinnovo? Siamo lontani e il tempo è quasi scaduto. Può andare via a zero”

“Quando si apre il mercato di gennaio bisogna trovare una soluzione. Possono essere giorni decisivi”. “Un grande campione avrebbe meritato più tempo – afferma – . Molti mesi fa ho provato a parlare con De Laurentiis, ma lui non voleva dialogare con me e mi rimandava a Giuntoli. Qualcuno in società una volta mi ha detto ‘Ma dove vuoi che vada Insigne?’ Credevano che nessuno potesse essere interessato a lui”.

«Il regolamento dice così, ma non è mica l’unico. Certo, il suo caso fa rumore perché è un top player, un campione d’Europa, e forse nessuno si aspettava questo epilogo. Anzi, forse Lorenzo sì».