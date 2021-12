Ladri in azione nel convento dei Frati cappuccini a Pietralcina, in provincia di Benevento. I malviventi si sono introdotti nella struttura forzando una delle camere dei frati. band rubato contanti per un totale di circa mille euro. Con ogni probabilità i ladri sono entrati in azione la vigilia di Natale, anche se i frati si sono accorti dell’accaduto soltanto ieri. Indagano i carabinieri.