Inchiesta sulla nuova camorra di Forcella, annullata l’ordinanza per 4 arrestati

Prima, importante crepa nell’inchiesta suo nuovi ras di Forcella e sullo scontro tra le giovani leve dei Giuliano e il gruppo Vicorito-De Martino. Il tribunale del Riesame (XII sezione) ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare a carico di Domenico De Martino, Alessio Vicorito, Raffaele Cella e Raffaele Giuliano. I quattro erano stati raggiunti dal provvedimento lo scorso 9 marzo e rispondevano di reati che andavano dall’uso di armi, spari in luogo pubblico, minacce, violenza privata, e per fatti risalenti a novembre e a dicembre del 2017.

Vi è da aggiungere che la richiesta cautelare avanzata dal pm era stata già parzialmente demolita dal Gip Leda Rossetti che aveva ritenuto i gravi indizi solo per le ipotesi di traffico di stupefacenti e non per quelle attinenti la natura associativa del reato. Decisive le argomentazioni dei legali della difesa tra cui spiccano i contributi dell’avvocato Roberto Saccomanno per Vicorito e di Antonio Del Vecchio per De Martino: i legali in pratica hanno evidenziato la mancanza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari ottenendo così l’annullamento totale dell’ordinanza con l’immediata liberazione dei loro assistiti.