Gravissimo incidente poco fa a Villaricca nei pressi della rotonda del cimitero, si teme il peggio. Sul posto quattro ambulanze, i carabinieri, la polizia municipale ed i vigili del fuoco. Coinvolte un’auto, si tratta di una Renault Clio ed un furgoncino, che per cause ancora da accertare sono andate in collisione. Lo schianto è stato davvero terribile, i veicoli coinvolti erano praticamente distrutti, soprattutto la Renault che è andata a finire sopra la rotonda.

La Circumvallazione esterna è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi, si sono creati ingorghi in entrambi lati della carreggiata. Per fortuna al momento non ci sono vittime, ci sarebbero però diversi feriti di cui alcuni portati in ospedale in gravi condizioni ed una signora soccorsa sul posto.

I primi a prestare soccorso alle persone ferite sono stati alcuni cittadini che hanno assistito al terribile incidente. Hanno estratto le persone dall’auto, con l’aiuto di un infermiere che diceva cosa fare. Coinvolte due donne, due bambini e un cane.

Probabilmente il conducente del furgoncino è stato colto da un malore, ha perso il controllo del veicolo ed ha travolto le altre vetture scaraventandole sulla rotonda.

Inizialmente si parlava di vittime ma per fortuna ci sono solo feriti, tutti trasportati in ospedale a Giugliano per le cure del caso.

IL VIDEO DEL LUOGO DELL’INCIDENTE

http://