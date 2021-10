Una donna diventa mamma per la prima volta a 70 anni, il 'miracolo' grazie alla medicina

Per molto tempo aveva cercato invano di rimanere incinta. Ma dopo 45 anni di matrimonio e tanti tentativi, il desiderio di una donna indiana di avere figli si è avverato. Secondo il Daily Mail, Jivunben Rabari ha dato alla luce un bambino all’età di 70 anni. Rabari e suo marito Maldhari, 75 anni, provengono dal piccolo villaggio di Mora, nello stato del Gujarat. I due, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” devono il loro piccolo miracolo alla medicina: il loro figlio è nato attraverso l’inseminazione artificiale. L’età della madre felice non è chiara al cento per cento. Perché Rabari non ha potuto produrre un documento d’identità, ma ha assicurato al giornalista che aveva 70 anni.

