Incidente in mare con il gommone, ragazza finisce all’ospedale del Mare

Ieri pomeriggio nel tratto di mare antistante il porto di Sant’Angelo è avvenuto un incidente in cui è stato coinvolto un gommone con a bordo 4 giovani diportisti. Una di essi ha riportato delle ferite a causa del contatto con le eliche del gommone stesso. Prontamente soccorsa, trasportata presso il locale ospedale di Lacco Ameno e successivamente presso l’Ospedale del Mare. Sono in corso le attività per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Partono i controlli sui lidi della Campania, Guardia Costiera in azione

Anche quest’anno la Guardia Costiera dà il via alla operazione “Mare Sicuro” che vedrà impegnata la Direzione Marittima della Campania, agli ordini dell’Ammiraglio Ispettore Pietro Vella, a tutela dell’incolumità dei bagnanti, a difesa dell’ambiente marino ed a garanzia della sicurezza di quanti andranno per mare.

Proprio la stagione estiva, infatti, rappresenta il momento di massima fruizione del mare e delle coste da parte della collettività ed il personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera è chiamato ad intensificare il suo impegno di supervisore discreto, per garantire lo svolgimento sicuro delle attività balneari e di severo tutore, per sanzionare comportamenti pericolosi ed illeciti.

Sono questi i concetti chiave dell’operazione “Mare Sicuro 2022” che sino al 18 settembre vedrà impiegati ogni giorno oltre 150 uomini e donne e circa 50 mezzi navali della Direzione Marittima, lungo tutti i 500 chilometri di costa della Campania. La presenza dei militari si intensificherà nei periodi di maggior afflusso con particolare attenzione ai siti considerati “sensibili” sulla base delle analisi di interventi e criticità rilevate negli anni.