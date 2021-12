Integrazione dei minori stranieri a Giugliano, progetto al Terzo Circolo con la cooperativa sociale Alma Mater

La cooperativa sociale Alma Mater ha dato inizio ad un progetto di inclusione e integrazione dei minori stranieri e non, nel contesto sociale scolastico. Nella fattispecie sono stati istituiti dei laboratori pomeridiani di potenziamento della lingua Italiana per gli studenti non madrelingua. È stato istituito uno sportello ascolto rivolto alle famiglie, che si sostanzierà nell’accoglienza e nell’orientamento.

Il progetto sarà realizzato al 3°circolo didattico di Via San Rocco a Giugliano. Il 29 Novembre 2021 si è tenuta presso la scuola, la conferenza dei servizi, alla quale erano presenti, oltre alla dirigente Angela Franco, la referente del progetto Carla Rimoli, la rappresentante della cooperativa Livia de Blasio, il coordinatore Massimo Trucco, l’Assessore alle politiche di integrazione Dott. PIETRO di Girolamo, l’Assessora alla Pubblica istruzione Dott.ssa Tonia Limatola.

L’evento è stato l’occasione per formalizzare e rafforzare quella sinergia necessaria per condividere metodologie volte a generare meccanismi virtuosi che vanno incontro sempre più alle esigenze delle persone e soprattutto dei minori.

Il grande successo e il senso di soddisfazione generale pongono basi solide verso una realtà sempre più integrativa e coesa che si spera possa espandersi su tutto il territorio