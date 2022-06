Uccide un 54enne in provincia di Napoli, poi mette il cadavere sulla moto per nasconderlo [Video]

Il 18 giugno, il Gip dei Tribunale di Nola ha convalidato il fermo emesso dal PM del Tribunale di Nola, eseguito dai militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Stazione di San Vitaliano nei confronti di Florin Sitariu. Si tratta di un 48enne rumeno, gravemente indiziato dell’omicidio del connazionale 54enne, Georghe Parashiv. Quest’ultimo rinvenuto cadavere nella campagne di Scisciano il 4 giugno scorso, occultato all’interno di sacchi di plastica e legato.

Le investigazioni hanno consentito di documentare, anche attraverso i numerosi filmati di videosorveglianza acquisiti nel corso delle indagini, che l’uomo, dopo aver fatto tappo in un negozio di Nola insieme a Georghe Paraschiv, il 2 giugno si era recato in compagnia della vittima presso la propria abitazione a Scisciano alla guida di uno scooter a lui in uso. Nelle prime ore del 3 giugno il fermato ha legato il cadavere e l’ha riposto in una busta in plastica. Poi si è disfatto della salma trasportandola a bordo dello scooter. Abbandonandola poi in un terreno del Comune di Scisciano, dove è stato ritrovato il cadavere. Le indagini proseguono per raccogliere ulteriori indizi che possano far piena luce sul caso.