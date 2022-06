Gigi D’Alessio fa sognare anche da casa, oltre 3 milioni di spettatori incollati alla tv

“Una serata indimenticabile”. La felicità di Gigi D’Alessio alla fine del concerto in Piazza Plebiscito, nella sua Napoli, è incontenibile. Il primo dei due concerti (stasera si replica) napoletani per la celebrazione dei 30 anni di carriera è stato trasmesso in diretta su Rai1: uno show ricco di performance da ricordare, con tantissimi colleghi e amici che hanno raggiunto il cantante sul palco. Tra i momenti più emozionanti gli omaggi a Lucio Dalla e a Pino Daniele, il duetto di Gigi con il figlio, il rapper Lda, e il coro di “sei bellissima” con cui la platea napoletana ha accolto Vanessa Incontrada sul palco. Un momento che ha fatto impazzire i social, con migliaia di tweet di apprezzamento per l’empatia dei napoletani. Non meno divertente il dopo-concerto, con Mara Venier che ha postato nelle sue storie il suo incontro esilarante con Fiorello in un noto ristorante partenopeo.

Concerto Gigi D’Alessio dati sullo share

Non solo il successo per la super festa in piazza del Plebiscito a Napoli, ma anche 3.462.000 spettatori che hanno deciso di seguire il cantante su Rai 1 in prima serata. Gigi, Uno come Te – Trent’anni Insieme, ha raggiunto il 24.5% di share. Dall’altra parte sul fronte Mediaset situazione diversa, che ha proposto su Canale 5 la serie New Amsterdam 4, con 1.209.000 spettatori e uno share dell’8.6%.