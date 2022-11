“Evacuate 200 persone da Ischia”, si cercano i 12 dispersi anche in mare

Resta difficile la situazione ad Ischia dopo la frana di stamattina avvenuta a Casamicciola. “La prefettura, insieme alla Regione e al Comune sta disponendo l’evacuazione di circa 200 persone che sono nell’area interessata dal movimento franoso e che devono essere messe in salvo. È una situazione molto complicata”. Così ai microfoni del Tg2 il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Intanto le motovedette della Guardia Costiera di Napoli stanno perlustrando il tratto antistante il porto di Casamicciola alla ricerca di eventuali dispersi in mare.

“SONO 12 I DISPERSI”

“Al momento ci sono dodici dispersi e 20-30 nuclei familiari ancora isolati. Con i soccorsi stiamo provando a portarli giù, per loro sono già disposti alloggi. Molte persone invece sono uscite dalle abitazioni perché sono a rischio crollo”, riferisce il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, sulla situazione della frana che ha coinvolto Ischia e in particolare Casamicciola.

“È una tragedia. È una comunità colpita duramente da un evento importante”, ha detto Fabrizio Curcio, responsabile nazionale della Protezione civile, parlando della situazione di Casamicciola. “Adesso vedremo quali sono i limiti della tragedia dal punto di vista umano – ha aggiunto – ma certamente è una tragedia. Di per sé questi eventi sono eventi tragici e lo si vede dalle fotografie e dai report dei soccorritori. È una situazione complicata in una giornata complicata. Non ci sono nostri numeri o numeri di altri, ci sono i numeri della prefettura, proprio per evitare confusione. E’ il prefetto che definisce i numeri una volta che sono state accertate eventualmente le situazioni, anche perché dietro i numeri ci sono le persone”.

DIFFICOLTA’ NEI SOCCORSI

“Ci sono difficoltà nelle operazioni di soccorso perché le condizioni climatiche sono molto impegnative. Stiamo inviando mezzi sia via mare che per il sorvolo aereo. Sono in stretto contatto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e e i miei colleghi ministri. È una situazione in evoluzione, molto grave, da seguire”, afferma il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dalla sala operativa dei vigili del fuoco, da dove sta seguendo le operazioni di soccorso per la frana a Casamicciola.

“Si opera in una situazione di estrema difficoltà”, dice il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, parlando con la stampa della situazione di Casamicciola, colpita da una frana. Il prefetto ha riferito che: gli elicotteri a causa della scarsa visibilità dovuta al maltempo hanno difficoltà a sorvolare la zona. La Capitaneria di Porto ha messo a disposizione navi straordinarie e abbiamo portato ulteriori mezzi di soccorso. È stato individuato un unico porto di partenza: quello di Pozzuoli”. La Regione Campania ha attivato «in caso di necessità» l’ospedale di Pozzuoli.

RISCHIO NUOVE FRANE

“Il rischio residuo è sempre difficile da valutare, ma esiste. È quindi concreto il rischio di nuove frane nell’imminente, soprattutto in concomitanza con nuovi eventi piovosi, nell’area di Casamicciola già colpita stamani dalla forte frana che ha raggiunto il lungomare”. Lo afferma all’ANSA il direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Mauro di Vito.