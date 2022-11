Ischia flagellata dal maltempo, c’è la prima vittima accertata

C’è una vittima accertata a Casamicciola Terme, comune dell’isola d’Ischia colpito da una frana all’alba. Lo rende noto Gaetano Manfredi, sindaco della Città metropolitana di Napoli che oggi ha partecipato in Prefettura al Centro coordinamento soccorsi. «Al momento – dice Manfredi – c’è notizia di una vittima sicuramente accertata e ci sono ancora una decina di dispersi». «Sono vicina alla popolazione di Casamicciola, colpita dal violento nubifragio. Ho chiamato i sindaci dell’isola e mi sono sentita sia con i ministri Salvini che Piantedosi. E’ una situazione difficile, che mette tristezza e angoscia», lo ha dichiarato Pina Castiello Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. La frana è venuta giù, alle primissime luci dell’alba, dal monte alle spalle della frazione dell’isola, così come avvenuto nel novembre del 2009, e ha trascinato massi e detriti che hanno causato il crollo di almeno 10 edifici. Sono circa 30 i nuclei familiari isolati, in totale 100 persone che devono essere ancora raggiunte e che sono senza acqua e luce. La strada che porta alle loro abitazioni è attualmente impraticabile per il fango.