“Il Manchester paga la clausola di Kim a gennaio”, Di Marzio fa chiarezza sulla bomba di mercato

Clamorosa bomba di mercato lanciata dalla CNN Turchia. Secondo la stampa turca il Manchester United sarebbe pronto a pagare già a gennaio la clausola rescissoria – valida solo per l’estero – di 45 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive di Kim Min-jae. Il difensore coreano, arrivato in azzurro dal Fenerbache per 18 milioni di euro, si sta già imponendo come uno dei migliori difensori di tutta la Serie A, riuscendo nell’impresa di non far rimpiangere Kalidou Koulibaly.

Ad ogni modo, nonostante la volonta degli inglesi di rinforzare il proprio reparto difensivo con il centrale azzurro, Kim non si muoverà da Napoli almeno fino a giugno. Come spiegato da Gianluca Di Marzio, infatti, questa clausola è presente ma non può essere esercitata a gennaio da altri club o dal giocatore stesso e dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni.

Di conseguenza, secondo l’esperto di mercato, a gennaio: “Le società interessate non potranno assicurarsi le prestazioni sportive del difensore pagando la clausola ma dovranno aspettare almeno l’estate prossima”.