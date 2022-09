Hashish e smartphone scovati in cella a Poggioreale, 2 detenuti nei guai

Ieri pomeriggio 300 grammi di hashish e uno smartphone sono stati sequestrati nel carcere di Poggioreale dalla Polizia Penitenziaria. Due detenuti napoletani avrebbe nascosto tutto nella loro cella. La notizia è stata data dal segretario del sindacato ASPPE, confederata CON.SI.PE, Francesco Farina. “La sicurezza nell’istituto penitenziario partenopeo, tra i più grandi d’Europa è messa a repentaglio da questi frequenti e allarmanti fenomeni che destabilizzano la gestione del Salvia”.

Per il segretario regionale Asppe Campania Luigi Castaldo in carcere si soffre: “La forte carenza di organico di Polizia Penitenziaria in tutti gli istituti penitenziari della regione connessa al sovraffollamento degli stessi, ha generato diverse falle nel sistema penitenziario, tali da compromettere la sicurezza di tutti nell’interesse collettivo”.

Secondo il segretario generale AS.P.PE confederata CON.SI.PE Claudio Marcangeli: “E’ solo grazie all’alto senso del dovere ed allo spirito di sacrificio delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria che oggi riusciamo ad evitare un collasso del sistema penitenziario che se non affrontato con i giusti e consigliati correttivi, sarà imminente”.

SEQUESTRO DI HASHISH AD AGOSTO

A fine agosto il segretario Nazionale del sindacato autonomo polizia penitenziaria, Emilio Fattorello, ha comunicato il rinvenimento ed il sequestro di 49 grammi di hashish che stavano per essere introdotti all’interno del penitenziario napoletano durante i colloqui tra detenuti e familiari.

Una giovane ventisettenne napoletana in procinto di effettuare colloquio con il marito, detenuto comune, è stata sorpresa con 49 grammi di droga occultata nelle parti intime. Operazione condotta dal personale della polizia penitenziaria in servizio con il determinante fiuto del cane poliziotto, pastore tedesco, Masaniello, in forza al nucleo regionale cinofilo e proveniente dal distaccamento di Avellino, ha consentito ancora una volta di interrompere un traffico di sostanze stupefacenti tra l’esterno e l’interno del penitenziario di Poggioreale