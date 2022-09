La Sirenetta nera della Disney divide i social, milioni di dislike su YouTube

La Sirenetta nera della Disney riaccende le polemiche. Il film, in uscita a maggio 2023, ha come protagonista la cantante e attrice di colore Halle Bailey, che veste i panni di Ariel nella versione live-action del classico d’animazione. Ora la disputa sui social si fa sempre più infuocata, con i detrattori all’attacco: “La Sirenetta non è nera, i canoni dei personaggi vanno rispettati”.

Di conseguenza, a pagarne le spese è l’uscita su YouTube del trailer ufficiale Disney. Nel giro di poche ore il video ha raccolto più di un milone e mezzo di dislike ma il numero, purtroppo, è destinato a salire vertiginosamente. I like sono circa un terzo, 500mila like. Il motivo non è chiaramente esplicitato, ma leggendo i commenti è – purtroppo – facilmente intuibile.

Il regista Rob Marshall è sempre stato molto entusiasta della scelta della sua Sirenetta Halle Bailey: “Possiede quella rara combinazione di spirito, cuore, gioventù, innocenza e sostanza, oltre a una gloriosa voce da cantante: tutte qualità intrinseche necessarie per interpretare questo ruolo iconico”.

Quanto alla protagonista, Halle Bailey, aveva risposto così alla polemica: “Ero felicissima quando sono stata scelta. All’inizio però mi sono sentita come se questo ruolo fosse quasi troppo grande per me. Ancora adesso credo di sognare se ci penso. Sono così grata e felice per aver avuto questa splendida opportunità. Le critiche? Provo a non farmi condizionare delle cose negative. La mia Ariel sarà bellissima e sono tanto contenta di far parte di un cast così speciale”.