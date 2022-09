Napoli, attenzione alla nuova truffa del ‘lecca lecca’: 3 euro per incassarne 450

Una truffa con la tecnica dello specchietto si è trasformata in un tentativo di estorsione ai danni di un professionista napoletano. A stroncare l’azione criminosa di un pregiudicato 45enne, di Pomigliano d’Arco, è stata la Polizia di Stato che sulla strada statale 162 del Centro Direzionale, ha arrestato l’uomo perché responsabile del reato di tentata estorsione.

TRE EURO PER INCASSARNE PER 450 EURO

A fronte di un esiguo investimento di soli 3 euro, cioè il costo per l’acquisto di

una ventina di caramelle lecca-lecca, che lanciava dal finestrino della sua auto contro i

veicoli presi di mira, al fine di simulare l’urto tra veicoli, costringeva le ignare vittime a

fermarsi per la constatazione dei danni, pretendendo la somma di 450 euro a titolo di

risarcimento. Gli agenti del Compartimento della Polizia Stradale Campania-Basilicata,

nell’ambito dei predisposti servizi di vigilanza contro i reati predatori ai danni degli

automobilisti, hanno intercettato ed arrestato in flagranza il 45enne sulla strada statale

162 del Centro Direzionale.

PRIMA IL SORPASSO POI IL RUMORE

La vittima di turno, che viaggiava a bordo della sua autovettura Mercedes

Classe B, dopo aver sorpassato un’autovettura Volkswagen Golf, ha udito un rumore

provenire dalla parte posteriore del suo veicolo e, subito dopo, è stato affiancato dal

conducente del predetto veicolo che gli intimava di fermarsi, asserendo d’essere stato

urtato. A nulla è valso il tentativo della vittima di discolparsi negando un suo coinvolgimento che, senza accorgersene, è caduta nella trappola del 45enne che lo costringeva a fermarsi parandosi davanti con la sua auto, precludendogli così ogni possibilità di fuga.

COSTRETTO AL BANCOMAT

Il conducente della Mercedes, intimorito dal tono minaccioso dell’uomo, temendo ritorsioni, acconsentiva nell’ammettere il sinistro, aggiungendo che avrebbe interessato l’assicurazione per la liquidazione del danno. Il pregiudicato non pago di ciò, con tono intimidatorio, esigeva subito il pagamento del danneggiamento, stimato a suo avviso, in 450 euro pretendendo che la vittima facesse un prelievo al bancomat, non avendo momentaneamente la disponibilità dell’intera somma richiesta.

E’ stato proprio nel momento in cui la vittima stava consegnando la prima

tranche di denaro, 300 euro in banconote da 50 euro, che una pattuglia della Squadra

di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale Campania-Basilicata, nel

transitare ha notato la scena intervenendo, prontamente, bloccando il pregiudicato

mentre intascava i soldi. I poliziotti hanno arrestato l’estorsore, conducendolo, dopo gli accertamenti di rito, alla Casa Circondariale di Poggioreale.